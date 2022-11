DJ Enel will Unternehmensteile verkaufen und massiv investieren

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Versorger Enel will seinen Schuldenberg reduzieren und in den kommenden Jahren gleichzeitig kräftig investieren. Das Unternehmen will seine Strategie neu ausrichten und sich auf seine Kernmärkte konzentrieren, wie Enel bei der Vorstellung seiner Strategie bis 2025 mitteilte. Geld soll mit dem Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von 21 Milliarden Euro hereinkommen.

Der Großteil der Verkäufe soll bis Ende nächsten Jahres über die Bühne gehen. Seine Geschäfte will Enel auf die sechs Kernmärkte Italien, Spanien, USA, Brasilien, Chile und Kolumbien konzentrieren.

Von 2023 bis 2025 will Enel rund 37 Milliarden Euro investieren, wobei 60 Prozent in Erzeugung und Dienstleistungen fließen sollen, der Rest in die Netze.

Enel strebt bis 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 7 bis 7,2 Milliarden Euro ein. Für dieses Jahr werden 5 bis 5,3 Milliarden erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll bis zum Ende des Planungshorizonts auf 22,2 bis 22,8 Milliarden Euro steigen von erwarteten 19 bis 19,6 Milliarden 2022.

Die Dividende soll in den Jahren 2023 bis 2025 stabil bei 0,43 Euro je Aktie bleiben. Für dieses Jahr werden 0,40 Euro angepeilt.

