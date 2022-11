Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag seine Konsolidierung zunächst fortsetzen. Der DAX wurde am Morgen zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 14.369 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt am heutigen Handelstag beeinflussen: 1. Vorgaben aus den USADer US-Leitindex Dow Jones -0,13% ist verhalten in die verkürzte Thanksgiving-Woche ...

