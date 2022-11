Berlin (ots) -Die Foto-Agentur OSTKREUZ zeigt ab 22.11.22 die Fotoausstellung "Bilder aus der Partnerstadt" zum Krieg in der Ukraine in sieben deutschen Städten. Die Fotograf:innen Emile Ducke, Johanna-Maria Fritz, Mila Teshaieva und Sebastian Wells haben sich seit Beginn des Krieges regelmäßig in die Ukraine begeben und dokumentieren das Kriegsgeschehen.OSTKREUZ bringt ihre Bilder in die sieben deutschen Partnerstädte der ukrainischen Orte, an denen sie entstanden sind: München (Partnerstadt Kiew, Laufzeit 22.11.-05.12.), Leipzig (Kiew, 22.11.-01.12.), Nürnberg (Charkiw, 22.11.-01.12.), Freiburg im Breisgau (Lwiw, 22.11.-01.12.), Bergisch Gladbach (Butscha, 25.11.-05.12.), Borna (Irpin, 25.11.-05.12.), und Memmingen (Tschernihiw, 22.11.-01.12.).Die Fotografien aus der Ukraine werden an prägnanten, öffentlich sichtbaren Orten im jeweiligen Stadtgebiet auf insgesamt über 600 großformatigen Werbeflächen präsentiert. Insgesamt werden 40 verschiedene Motive in den sieben Städten zu sehen sein. Die Bilder zeigen keine Grausamkeiten, sondern fangen das aktuelle Geschehen in den Partnerstädten ein, um auf die anhaltende Notlage der ukrainischen Bevölkerung aufmerksam zu machen.Christian Pankratz, Agenturmanager von OSTKREUZ, sagt: "Mit der Ausstellung wollen wir den Krieg in der Ukraine in die alltägliche Wahrnehmung der Menschen in den deutschen Partnerstädten rücken und damit an die Solidarität der Bewohner:innen appellieren, sich in der Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine aktiv zu engagieren."Die Ausstellung "Bilder aus der Partnerstadt" wurde von der Agentur OSTKREUZ konzipiert und realisiert, die Finanzierung erfolgt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.BildmaterialIm Rahmen redaktioneller Berichterstattung über die Ausstellung können die Bilder während der Ausstellungslaufzeit lizenzfrei verwendet werden. Die Bilder dürfen nicht beschnitten, überdruckt oder anderweitig manipuliert werden. Die Nutzung der Bilder ist mit den entsprechenden Bildnachweisen als Quelle frei. Die Pressebilder in druckfähiger Auflösung sowie die Lebensläufe der Fotograf:innen stehen hier zum Download zur Verfügung:https://ostkreuz.woelkli.me/s/GXmeazXdHZcfM3zOSTKREUZ ist eine von Fotograf:innen geführte Agentur in Berlin. 26 OSTKREUZ-Fotograf:innen erstellen weltweit Fotoserien und Auftragsarbeiten für renommierte Medien, Institutionen und Marken. Vieles, was so entsteht, findet später seinen Weg in Publikationen, Museen und Sammlungen.Pressekontakt:Christian PankratzAgenturmanagerc.pankratz@ostkreuz.de+49 30 473 739 30Wir freuen uns über die digitale oder postalische Zusendung von Belegexemplaren.Original-Content von: OSTKREUZ - Agentur der Fotografen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166931/5376236