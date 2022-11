Nio bietet wie angekündigt in Europa nun neben Miet- auch Kaufoptionen für seine Elektromodelle an. Dies gilt ab sofort für die Nio-Modelle ET5, ET7 und EL7 in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Die Kaufpreise für den ET5 in Deutschland beginnen bei 49.900 Euro - jedoch ohne Batterie. Für das Premieren-Modell, die E-Limousine ET7, beginnen die Preise bei 69.900 Euro. Der Nio EL7 ...

