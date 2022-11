Die Wall Street ist gestern verhalten in die wegen Thanksgiving (24. November) um einen Handelstag verkürzte Börsenwoche gestartet. Nach einem Handelsverlauf ohne größere Ausschläge nach unten und nach oben schloss der Dow Jones am Montag mit einem Minus von 0,13 % bei 33.700 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 sank um 0,39 % auf 3.949 Punkte, während der Nasdaq 100 um 1,01 % auf 11.553 Punkte nachgab. Bei den Einzelwerten stachen neben Disney (+ 6,3 %) mit der überraschenden Rückkehr auch Tesla hervor. Die Aktie des Elektroautobauers sank um 6,8 % auf ein neues Zweijahrestief. Der Grund dafür ist die angespannte Corona-Lage in China und ein Rückruf von 300.000 Autos. An den deutschen Börsen setzte sich auch am Dienstag im frühen Handel die Konsolidierung auf hohem Niveau fort, weil kurzfristig positive Impulse fehlen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,19 % bei 14.352 Punkten und konnte sich anschließend aber etwas stabilisieren.



