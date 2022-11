Rastatt (ots) -Energiekrise, Inflation, Corona, Klimawandel: Wir leben in unsicheren Zeiten. Die schlechten Nachrichten scheinen kein Ende zu nehmen - und im herausfordernden Alltag fällt es uns zunehmend schwer, die körperliche und emotionale Balance zu bewahren.Treibstoff für die LebensenergieOft sind es vor allem die Frauen, die nur noch schwer abschalten können und zu viel grübeln. "Viele Frauen stehen ständig unter Spannung und haben verlernt, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Zusätzlich werden sie häufig durch hormonelle Schwankungen belastet", so die Erfahrung von Frauenärztin Dr. med. Regina Gößwein. Doch was tun, um wieder zu mehr Wohlbefinden und innerer Ruhe zu finden? Häufig unterschätzt wird der Einfluss der Ernährung auf unser Wohlergehen. Dabei ist eine gesunde und ausgewogene Kost, die alle relevanten Nährstoffe und Vitamine liefert, wie ein Treibstoff für die Lebensenergie.Mit Mikronährstoffen die körperliche und emotionale Ebene unterstützenVitamin B6 etwa hilft dabei, die Hormontätigkeit im Laufe des hormonellen Zyklus zu regulieren sowie Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Magnesium wiederum ist ein bewährter Mineralstoff, der zu einer normalen Funktion des Nervensystems sowie zu einer normalen psychischen Funktion beiträgt und Ermüdung reduziert. Die regelmäßige Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels wie Bonasanit plus kann eine ausreichende Zufuhr sicherstellen. Das Produkt, das als Kombipackung mit gezielt ausgewählten Mikronährstoffkapseln und Magnesiumbrausetabletten erhältlich ist, enthält neben Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen auch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe aus den Extrakten der Passionsblume, der Beerentraube (Emblica) und der indischen Stachelbeere (Schisandra).Erholsam schlafenWichtig, damit sich Körper und Geist in anstrengenden Zeiten regenerieren können, ist auch ein erholsamer Schlaf. Mit einer Einnahme der Magnesium-Brausetablette am Abend lassen sich Nervensystem und Muskelfunktion unterstützen, was eine gute Voraussetzung für einen gesunden Schlaf ist - weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen finden sich unter www.bonasanit-plus.de. Eine optimale Schlafumgebung, die richtige Zimmertemperatur und der Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol und Koffein können ebenso einen erholsamen Schlaf fördern. Und auch dieser Tipp lohnt sich auszuprobieren: Oft werden private oder berufliche Probleme "mit ins Bett genommen". Um sich davon zu befreien, hilft es, die Sorgen vor dem Schlafengehen auf einen Zettel zu schreiben und diesen über Nacht in eine Schublade zu legen.(djd)Pressekontakt:Biokanol Pharma GmbHKirsten WeselerUnternehmensmarketingE-Mail: k.weseler@biokanol.deTelefon: 0162/4232093Original-Content von: Biokanol Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102252/5376277