Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020) mit durchaus überraschenden News. Und einem ungewöhnlichen Schritt. Das Unternehmen eröffnet sich die Möglichkeit zu frischem Kapital. Und hierfür werden keine Kredite benötigt. Also was ist passiert bzw. mit welchen Neuigkeiten überrascht uns Equinox? Das Unternehmen hat am 21. November 2022 einen Aktienvertriebsvertrag abgeschlossen. Dieses sieht ein At-the-Market-Aktienangebotsprogramm ("ATM") mit BMO Capital Markets und National Bank Financial und deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...