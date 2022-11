Die Nordex SE zieht Aufträge in Belgien an Land: So hat der Windturbinenbauer von Aspiravi, einem der größten Windparkbetreiber Belgiens, Aufträge für die Belieferung von vier Windparks mit insgesamt 43,2 MW erhalten. Die Verträge beinhalten auch einen Premium Service-Vertrag der Turbinen über 20 Jahre. In der wallonischen Region entstehen die Windparks "Saint Ode" mit fünf Anlagen des Typs N131/3600 ...

