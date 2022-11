Bereits zum siebten Mal wurden im Oktober 2022 die jährlichen Sieger der Citywire Deutschland Awards ermittelt - die Dickemann Capital AG konnte gleich mehrmals punkten.Wie schnell sich der Wind an den weltweiten Börsen drehen kann, konnte man wieder einmal eindrucksvoll am 10. November 2022 verfolgen. Für den Monat Oktober vermeldete das US-Arbeitsministerium eine Inflationsrate von 7,7 Prozent - klingt wenig euphorisierend, möchte man zunächst meinen. Da allerdings der breite Konsens der Analysten von 8,0 Prozent ausging, wurde der Markt "positiv" überrascht und reagierte mit einem Kursfeuerwerk. Der DAX beendete den Börsentag mit einem Plus von 3,5 Prozent, der MDAX legte um 4,1 Prozent zu und die NASDAQ gar um 6,1 Prozent. Technologiewerte waren quasi "über Tag" wieder gefragt und verbuchten hohe prozentuale Kursgewinne. Zudem machte sich schlagartig Hoffnung breit, dass die FED bei ihrer Zinspolitik auf die Bremse steigen und ihre zukünftigen Zinsanhebungen später und/oder geringer gestalten könnte. In Konsequenz durchliefen Investoren einmal mehr ein Wechselbad der Gefühle - ein kühler Kopf und guter Masterplan bleiben damit das Gebot der Stunde.

