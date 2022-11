Bielefeld (ots) -Ex-SPD-Chef hofft auf neue "peppige Ideen" der Fußball-Nationalmannschaft in KatarDer frühere SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans kritisiert die Fifawegen ihres Verhaltens scharf und wirft ihr folgenschweres Versagen vor."Die Politik kann und muss ihre Verantwortung anders wahrnehmen. Siemuss offen ansprechen, dass die FIFA den Fußball so nicht zumverbindenden, sondern zum trennenden Element zwischen den Nationen macht- ein folgenschweres Versagen", sagte Walter-Borjans nw.de, demNachrichtenportal der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen".Mit Blick auf das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegenJapan am Mittwoch fügte Walter-Borjans hinzu: "Im tiefsten Innern träumeich davon, dass sich die Jungs noch etwas Peppiges einfallen lassen. Sorichtig schön subtil."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5376364