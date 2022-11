Baden-Baden (ots) -Screwball-Drama mit Corinna Harfouch, Karin Hanczewski und Louis NitscheWenn aus Nadelstichen Stacheln werden und Untertöne die Oberhoheit übernehmen: Nach einem Drehbuch von Frédéric Hambalek inszeniert Dustin Loose zurzeit den Fernsehfilm "Der neue Freund" (AT), in dem Corinna Harfouch und Karin Hanczewski als Mutter und Tochter sowie Louis Nitsche als titelgebender neuer Freund zu sehen sein werden. "Der neue Freund" wird von der Hager Moss Film für den SWR produziert.BeziehungsdynamikAls Johanna der Wochenendeinladung ihrer verwitweten Mutter folgt, rechnet sie nicht damit, dass Henriette ihr stolz ihren neuen, 25 Jahre jüngeren Freund präsentiert. Henriette ist demonstrativ glücklich mit Philipp, die überrumpelte Johanna dagegen schätzt ihn von vornherein als Typ Heiratsschwindler ein. Johannas Misstrauen, Henriettes Selbstgewissheit und dazwischen Philipp, der versucht, die Wogen zu glätten - die Zusammentreffen der drei gestalten sich zunehmend schwierig. Mutter und Tochter wissen, wie sie Untertöne möglichst verletzend platzieren. Spätestens als Johanna beginnt, die Beziehung ernsthaft zu untergraben, stellt sich die Frage, ob es ihr wirklich nur um das Beste für Henriette geht.Das TeamProduzentin von "Der neue Freund" (AT) ist Sophie von Uslar, Producerin Anika Julien. Kamera: Clemens Baumeister, Schnitt: Anna Nekarda, Szenenbild: Myrna Wolff, Kostümbild: Anne-Gret Oehme, Casting: Anja Dihrberg. Eine Produktion der Hager Moss Film im Auftrag des SWR für die ARD. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.Drehstartfoto unter www.ARD-foto.deWeitere Informationen unterhttp://swr.li/dreharbeiten-der-neue-freundPressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5376399