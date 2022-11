NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Die Ziele, die der Versorger im Vorfeld des Kapitalmarkttages veröffentlicht habe, seien vielversprechend, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die ambitionierten Pläne zur Abspaltung von Unternehmensteilen dürften die Zustimmung des Marktes finden. Allerdings müsse man den Kapitalmarkttag für Details abwarten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 07:17 / GMT



ISIN: IT0003128367

