Hamburg (ots) -Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und Head verlängern ihre Partnerschaft vorzeitig bis einschließlich 2025. Der internationale Sportartikelhersteller bleibt damit exklusiver Ausrüster des DTB und stattet weiterhin den DTB und seine Tennis-Nationalmannschaften aus.Head und der DTB können auf eine langjährige Kooperation zurückschauen. Bereits von 2008 bis 2013 leistete Head als Titelpartner der German Masters Series, einer besonders für junge deutsche Talente auf dem Sprung in den Profibereich wichtigen Turnierserie, einen wertvollen Beitrag. Seit 2021 ist Head offizieller Ausrüster des DTB und stattet im Rahmen der Partnerschaft alle Nationalmannschaften, u.a. das Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup ebenso wie die Herren im Davis Cup, mit den offiziellen DTB-Trainingsanzügen aus. Auch in diesem Jahr wird das deutsche Davis Cup-Team in Málaga am 24. November gegen Kanada im Head-Outfit ins Rennen gehen."Mit der Verlängerung der Partnerschaft blicken wir auf eine lange und ereignisreiche Historie mit Head zurück. Zusammen haben wir bedeutende Momente erlebt, wie beispielsweise das Erreichen des Davis Cup-Halbfinals 2021", so Raik Packeiser, DTB-Vizepräsident. "Wir schätzen die Kontinuität der vertrauensvollen Zusammenarbeit und sind froh, ein international so renommiertes Unternehmen an unserer Seite zu haben."Ab 2023 wird Head eine neue eigens für den DTB designte Kollektion auf den Markt bringen, die auf moderne Schnitte und ein dezentes Logo, gepaart mit traditionsreichen Farbverläufen in den deutschen Nationalfarben schwarz-rot-gold setzt.Für Head bedeutet die verlängerte Kooperation mit dem drittgrößten deutschen Fachsportverband eine wichtige Kontinuität: "Als eine der führenden Marken im Tennissektor ist die Zusammenarbeit mit dem größten Tennisverband der Welt optimal für uns. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit den DTB fortzusetzen und weiterhin hautnah bei den Erfolgen der Tennis-Nationalmannschaften dabei zu sein. Wir hoffen, mit der neuen Kollektion den Nerv der Nationalmannschaften als auch der Tennisfans zu treffen", so Carsten Eberhardt, Sales & Marketing Executive Racketsport bei Head Germany.