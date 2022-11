Abcourt Mines Inc. und Pershimex Resources Corp. gaben gestern bekannt, dass sie am 18. November 2022 eine endgültige Fusionsvereinbarung abgeschlossen haben, gemäß der Abcourt zugestimmt hat, alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Pershimex zu erwerben. Durch dies Transaktion wolle man eines der größten Liegenschaftsportfolios unter den Goldexplorern in den wichtigsten Golddistrikten in Québec schaffen sowie einen großen diversifizierten aufstrebenden Goldproduzenten und -explorer in Québec.



Als Teil der Transaktion beabsichtigt Abcourt, eine Aktienkonsolidierung der Stammaktien von Abcourt auf der Basis von sieben zu eins durchzuführen. Die vorgeschlagene Konsolidierung würde die Anzahl der ausstehenden Abcourt-Aktien von 348.814.130 auf 49.830.590 reduzieren. Darüber hinaus beabsichtigt Abcourt, seinen Namen in "Infinitas Gold inc. / Infinitas Or inc." und sein Handelssymbol in "IN" zu ändern.



Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags erhalten die Aktionäre von Pershimex 0,0816 Abcourt-Aktien für jede Pershimex-Aktie, dies entspricht 0,0289 C$ pro Pershimex-Aktie.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

ABCOURT MINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de