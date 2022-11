HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Adidas auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Trotz positiver Impulse der Fußballweltmeisterschaft dürften die operativen Herausforderungen für den Sportartikelhersteller anhalten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue Unternehmenschef stehe vor großen Herausforderungen, zumal in Europa eine Rezession drohe./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 07:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 08:12 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de