Bob Iger übernimmt überraschend die Führung bei Disney. Bob Chapek muss den Unterhaltungskonzern nach der schwierigen Pandemiephase verlassen, da der Aktienkurs zu stark eingebrochen ist.Überraschend trat am Wochenende der bisherige Disney-Chef zurück. Bob Chapek hatte die Führung des Konzerns erst vor 33 Monaten übernommen. Ihm fiel die undankbare Aufgabe zu, Disney (US2546871060) durch die schwierigste Phase der letzten fünf Dekaden zu führen, was ihm alles in allem aber gut geglückt ist. Vor allem der kometenhafte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...