Die Vereinbarung mit dem schnell wachsenden Unternehmen aus Thessaloniki erweitert das wachsende internationale Portfolio von Prescinto um Europa

Prescinto Technologies ("Prescinto"), eine weltweit führende SaaS-Plattform für Anlagenleistungsmanagement (Asset Performance Management, APM) im Bereich saubere Energien, und SunSolarWind IKE ("SunSolarWind"), ein Entwickler von Wind- und Solarenergieprojekten aus Thessaloniki mit einem schnell wachsenden Portfolio von mehr als 100 Projekten in ganz Griechenland, meldeten heute eine Partnerschaft, bei der Prescinto seine erstklassige KI-gestützte APM-Lösung zur Überwachung, Analyse und Optimierung der Leistung von 70 MW der Solaranlagen von SunSolarWind einsetzen wird. Mit dieser Allianz werden die Betriebsabläufe und Wartung bei SunSolarWind gestrafft und der Solaranlagenaufbau durch die Bereitstellung präziser Echtzeitdaten und praktisch verwertbarer Einblicke verbessert. Die Vereinbarung markiert überdies den Eintritt von Prescinto in den europäischen Markt, nachdem zuvor der Eintritt des Unternehmens in den nordamerikanischen Markt gemeldet wurde.

SunSolarWind ist als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Griechenland führend in der Entwicklung erneuerbarer Energien und bietet Komplettpakete für den Bau und die Verwaltung von Wind- und Photovoltaik-Projekten im Auftrag seiner Kunden und Partner an. Mithilfe der proprietären, KI-gestützten Software von Prescinto wird das Unternehmen Zugang zu fortschrittlicher Überwachungstechnologie und vortrainierten Datenmodellen haben, um Minderleistungen in Echtzeit zu erkennen und einzuordnen. Die Plattform ermöglicht eine Überprüfung der Solaranlagendaten von SunSolarWind von zentraler Stelle aus, um topaktuelle Einblicke zu ermöglichen und die täglichen Betriebsabläufe des Außendienstteams mit den Produktmodulen Monitor, Analyze und Operate von Prescinto effizient zu steuern. Mithilfe datengesteuerter Intelligenz ermöglichen diese Lösungen ein fundiertes Anlagenmanagement und die Maximierung des Werts der sauberen Energieanlagen von SunSolarWind.

Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs auf dem Energiemarkt spielt die digitale Technologie eine entscheidende Rolle bei der Optimierung von Betriebsabläufen und Leistung. SunSolarWind hat Prescinto nach einer strengen Bewertung mehrerer anderer Lösungen als Partner für die digitale Transformation ausgewählt. Aufgrund ihres einzigartigen Designs kann die APM-Software von Prescinto überdies effizient an die Bedürfnisse des Kunden angepasst und auf die spezifischen Anforderungen von SunSolarWind zugeschnitten werden.

"Unser Team hat eng mit SunSolarWind zusammengearbeitet, um deren Engpässe nachzuvollziehen und die passenden Lösungen zu implementieren, sodass die Energieerzeugung verbessert und die Betriebsabläufe gestrafft werden können", sagte Puneet Singh Jaggi, Gründer und CEO von Prescinto. "Als erste von vielen großen Partnerschaften auf dem europäischen Markt freuen wir uns, SunSolarWind auf dem digitalen Transformationsweg zu begleiten und dabei zu helfen, das volle Potenzial der sauberen Energieanlagen auszuschöpfen."

"Das Team von SunSolarWind kann sich mit Blick auf unser exponentielles Wachstum bei verwalteten Anlagen nun verstärkt auf die Verbesserung der Anlagenleistung konzentrieren und so den Zeit- und Arbeitsaufwand erheblich senken", sagte Konstantinos Fountas, Partner bei SunSolarWind. "Die fortschrittliche Analytik in der Plattform von Prescinto hilft bei der Identifizierung und Planung von Behebungsmaßnahmen und Senkung von Stillstandzeiten der Anlagen. Für ein Unternehmen wie unseres ist die Lösung von Prescinto und insbesondere das computergestützte Instandhaltungsmanagement-System ein Gewinn."

Angesichts der Expansion in den europäischen Markt mit dem ersten, in Griechenland ansässigen Kunden ist Prescinto für weiteres Wachstum und Fortschritte auf dem Weg zu seinem Ziel, die bevorzugte Anlagenmanagement-Plattform für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit zu werden, gerüstet.

Über Prescinto Technologies

Prescinto Technologies ist eine weltweit führende SaaS-Plattform für Anlagenleistungsmanagement (Asset Performance Management, APM) bei Sonnen- und Windenergie sowie Energiespeichern, die eigens von Branchenexperten zur Verbesserung des Anlagenaufbaus und Beschleunigung der Energiewende entwickelt wurden. Prescinto bietet Echtzeit-Einblicke, Analytik und Automatisierungsunterstützung für die Optimierung der Leistung von Anlagen für erneuerbare Energien. Mit einem erfahrenen Team von Branchenexperten und einem Portfolio von mehr als 13 GW in 14 Ländern ist Prescinto ein zuverlässiger Partner für weltweite Kunden auf dem Weg zum Umstieg auf saubere Energie. Weitere Informationen finden Sie unter www.prescinto.ai.

Über SunSolarWind

Sun Solar Wind Ike ist ein schnell wachsendes Unternehmen auf dem Gebiet der Umweltenergieanwendungen, das gut ausgebildetes und zertifiziertes Personal beschäftigt. Das Unternehmen bietet Komplettpakete für den Bau und die Verwaltung von Photovoltaikanlagen und Energieprojekten im Auftrag seiner Kunden oder seiner Partner Installateure an. Mit verwalteten Anlagen mit einer Leistung von über 70 MWp in Griechenland zählt SunSolarWind zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen für erneuerbaren Energien in Griechenland. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunsolarwind.gr.

