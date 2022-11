Neckarbischofsheim (ots) -Die Qualität der Raumluft ist seit der Corona-Pandemie in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Denn die Anwesenheit von Viren oder anderen Schadstoffen ist für das bloße menschliche Auge nicht erkennbar. Trotzdem wirkt sich die Qualität der Raumluft enorm auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Menschen aus. Als jahrzehntelanger Experte im Hygienemanagement, weiß Blanc Hygienic mit welchen Maßnahmen sich die Atemluft effizient verbessern lässt. Raumluftreiniger überzeugen dabei mit einer guten Filterleistung und ergänzen weitere Maßnahmen wie das regelmäßige Lüften. Ab sofort gehören hochwertige Raumluftreiniger (https://www.blanc-hygienic.de/shop/13-duftspender-und-raumluftfilter) zum Sortiment von Blanc Hygienic und tragen vor allem in Räumen, in denen viele Menschen aufeinandertreffen, zu einer besseren Qualität der Atemluft bei.Raumluftreiniger - eine sinnvolle Ergänzung im beruflichen und privaten UmfeldAuch wenn es für das menschliche Auge nicht erkennbar ist, die Atemluft ist voll von unterschiedlichen Partikeln, wie Staub, Viren, Pollen oder andere Schwebstoffe. Problematisch dabei: Schadstoffe in der Luft werden meist erst erkannt, wenn das Wohlbefinden nachlässt. Bereits gesunde Menschen können auf schlechte Atemluft mit Kopfschmerzen, mangelnder Leistungsfähigkeit oder Unwohlsein reagieren. Noch empfindlicher sind Asthmatiker, Allergiker oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Raumluftreiniger können hier für spürbare Erleichterung sorgen, denn sie filtern schädliche Partikel aus der Luft und beugen nebenbei Gasen und Gerüchen vor. Besonders sinnvoll ist der Einsatz eines Raumluftreinigers in Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, wie Wartezimmern, Schulklassen (https://www.blanc-hygienic.de/shop/84-schulen-kindergaerten-bildungseinrichtungen-bueros), Fitnessstudios (https://www.blanc-hygienic.de/shop/124-gesundheit-fitness-kosmetik-tattoostudios) oder Therapieräumen. Das regelmäßige Lüften kann ein Raumluftreiniger natürlich nicht ersetzen, schließlich reichert ein solches Gerät die Luft nicht mit Sauerstoff an. Trotzdem steigert es die Qualität des Raumklimas und hiervon profitieren gleichermaßen Angestellte sowie Kunden eines Unternehmens.Raumluftreiniger wirken sich des Weiteren auf die Betriebshygiene (https://www.blanc-hygienic.de/shop/79-betriebshygiene) aus. Bemerkbar macht sich die Filterleistung eines Raumluftreinigers zum Beispiel beim Staubwischen, denn der Staub wird aus der Luft gefiltert und kann sich deshalb nicht mehr so schnell absetzen.Funktionsweisen des RaumluftreinigersIm Prinzip arbeiten alle Raumluftreiniger nach dem gleichen Prinzip: Verunreinigte Zimmerluft wird angesaugt und über mindestens ein Filtersystem gefiltert, sodass Schmutzpartikel und Schadstoffe entfernt werden. Die gefilterte Luft wird dann zurück in den Raum geleitet. Die Reinigungsleistung eines Raumluftreinigers hängt vom verbauten System ab. Am häufigsten kommen dabei HEPA-Filter, Aktivkohlefilter oder Ionisatoren zum Einsatz.HEPA-Filter erzielen dabei die effizienteste Abscheidung von Partikeln. Meist bestehen sie aus dichtmaschig verwobenen Glas- oder Synthetikfasermatten oder anderen Fasern, an denen die im Luftstrom enthaltenen Schwebepartikel hängen bleiben. Pollen, Hausstaub, Schimmelsporen oder Milben können mit einem HEPA-Filter ebenso aus der Luft entfernt werden wie Krankheitserreger. Der Begriff HEPA ist nicht geschützt. Beim Kauf ist auf die Angabe einer Filterklasse zu achten, denn dann ist ein Prüfverfahren gemäß EU-Norm DIN EN 1822 garantiert.Aktivkohlefilter werden vornehmlich ergänzend als zusätzliche Filterschicht verwendet. Sie bestehen aus hochgradig poröser Aktivkohle, die an der Oberfläche sehr reaktionsfreudig ist und der Luft zahlreiche Giftstoffe entziehen kann. Besonders Verbrennungsprodukte aus Tabakrauch und gasförmige Schadstoffe wie Formaldehyd lassen sich so aus der Luft entfernen.Ein Ionisator arbeitet nach einem anderen Prinzip, denn die Partikel in der angesaugten Raumluft werden elektrostatisch aufgeladen, sodass sie positiv geladen sind und an der negativ geladenen Kollektorplatte hängen bleiben. Da sich die Schwebstoffe gegenseitig anziehen und verklumpen, können sie im Anschluss besser von einem HEPA-Filter aufgefangen werden. Allerdings entsteht bei diesem Prozess Ozon, sodass in jedem Fall auf die offizielle DIN-Norm zu achten ist.Kriterien für den Kauf eines RaumluftreinigersNeben den Anschaffungskosten und der Reinigungsleistung ist beim Kauf auf den Energieverbrauch zu achten, denn die Geräte werden über Strom betrieben. Kommt ein Raumluftreiniger im Büro oder Räumen, in denen gearbeitet wird, zum Einsatz, sollte zudem die Geräuschentwicklung berücksichtigt werden. Des Weiteren sind Geräte mit mehreren Leistungsstufen sinnvoll, um die Filterleistung an die jeweilige Situation anzupassen.Damit ein Raumluftreiniger effektiv arbeiten kann, sollte er zur Raumgröße passen und am richtigen Standort platziert werden. Nur so kann er effektiv die Luft reinigen und zum Wohlbefinden in geschlossenen Räumen beitragen.