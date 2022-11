Soeben hat Gazprom in einem Statement mitgeteilt, dass man die Lieferung von Gas an die Ukraine zum 28.November einstellen könnte. Die Aktienmärkte reagierten auf die Aussagen von Gazprom mit Abgaben. Offenkundig geht es dabei um die "Ungleichgewichte" im Gas-Netz in Richtung Moldau. Der Gaspreis (TTF)) steigt, wenngleich noch moderat.. Über die Ukraine fließt nach wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...