Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 11. Dezember 2022, 17.55 UhrAdventskonzert aus DresdenFestliche Musik und internationale Solistinnen und Solisten, präsentiert von Stephanie Stumph, stimmen beim Adventskonzert aus der Dresdner Frauenkirche auf die Vorweihnachtszeit ein.Zwei weltweit gefeierte Gesangsstars sind diesmal zu Gast beim ZDF-"Adventskonzert": die Sopranistin Diana Damrau und der Tenor Mauro Peter. Am Pult der Staatskapelle Dresden steht erstmals die junge französische Dirigentin Marie Jacquot.Die international erfolgreiche Sopranistin Diana Damrau ist seit vielen Jahren auf den großen Opernbühnen zu Hause, von der Wiener Staatsoper über die Mailänder Scala bis zur Metropolitan Opera in New York. Mit ihrem reichhaltigen Repertoire, das neben Opernrollen auch Lieder, geistliche Musik, Operette und Musical umfasst, zählt sie zu den vielseitigsten Sängerinnen unserer Zeit. In der Frauenkirche singt Diana Damrau Werke von Georg Friedrich Händel und René Kollo.Der Schweizer Tenor Mauro Peter wurde in Luzern geboren und studierte an der Hochschule für Musik und Theater in München. Im Jahr 2012 gewann er den ersten Preis und den Publikumspreis beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau. Seit 2013 ist er festes Ensemblemitglied der Oper Zürich. Er tritt in den führenden Konzert- und Opernhäusern weltweit auf. Mit den Salzburger Festspielen verbindet Mauro Peter eine langjährige Zusammenarbeit. Beim "Adventskonzert" ist er das erste Mal zu Gast.Das gilt auch für die junge französische Dirigentin Marie Jacquot, die einen erstaunlichen Karriereweg hat: Bevor sie Dirigentin wurde, stand sie bis ins Teenageralter vor einer Profikarriere im Tennis und spielte sogar bei den Junior French Open. Die Musik war für sie immer die andere Leidenschaft, die schließlich gewann: So studierte sie Posaune am Konservatorium in Paris und anschließend Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit 2019 ist sie Erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Mit der Spielzeit 2024/25 übernimmt Marie Jacquot die Musikalische Leitung des Königlich Dänischen Theaters in Kopenhagen.Neben der Staatskapelle Dresden komplettieren gleich zwei Chöre die Besetzung des "Adventskonzerts" 2022: der Sächsische Staatsopernchor und der Kammerchor der Frauenkirche. Dessen Leiter, der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, wird in diesem Jahr auch als Organist in Erscheinung treten.Präsentiert wird das "Adventskonzert" in diesem Jahr bereits zum dritten Mal von Stephanie Stumph. Schon lange ist das Konzert aus der Frauenkirche für die gebürtige Dresdner Schauspielerin ein fester Bestandteil der Adventszeit.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5376653