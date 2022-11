ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 5,50 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Jahr 2023 glaubt Analyst Francois-Xavier Bouvignies laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass sich das Wachstum des Netzwerksausrüsters normalisieren wird. Er verwies darauf, dass die Investitionen in den USA in 5G-Technologie den Höhepunkt erreiche und mehr Kostendrucks herrsche. Er geht aber weiter davon aus, dass Nokia durch Marktanteilsgewinne in Europa und Indien schneller wächst als der Markt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 02:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 02:33 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

NOKIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de