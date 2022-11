Merck & Co. mit Kaufofferte in Milliardenhöhe

Werbung



Der US-amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. möchte Imago BioSciences übernehmen und bietet dafür insgesamt 1,35 Milliarden USD. In Relation zum Kursniveau des vergangenen Freitags liegt die Kaufofferte rund 107 Prozent darüber.



Der Spezialist und Anbieter von Krebstherapien Imago BioSciences aus dem Bundesstaat Kalifornien fand erst vor wenigen Monaten den Weg an die Börse und notierte am 18. November noch auf einem Niveau von 17,40 USD je Aktie. Nach der Bekanntgabe der bevorstehenden Übernahme pendelte sich der Kurs des Basiswerts zwischen 35 USD und 36 USD ein. Merck & Co. verfolgt dabei strategische Ziele, denn der Pharmariese wird wohl 2028 entsprechende Patente abgeben müssen und plant mit der Imago BioSciences-Übernahme diese Lücke langfristig schließen zu können.





