Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag fand die starke Rally des Goldpreises am Widerstandsbereich um die Marke von 1.800 US-Dollar mit einem Hoch bei 1.786 US-Dollar vorerst ihr Ende, als der US-Dollar ein vorläufiges Tief ausgebildet hatte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe. ...

