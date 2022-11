Stuttgart (www.fondscheck.de) - Virtuelle Realität, Blockchain und Künstliche Intelligenz - auf diese und weitere interessante Bereiche rund um Internetlösungen der nächsten Generation konzentriert sich der neue Publikumsfonds der LBBW Asset Management: Mit dem LBBW Internet der Zukunft (ISIN DE000A2PND96/ WKN A2PND9) können Investor*innen langfristig auf die Trendsetter setzen, die den Weg in das Web3 vorzeichnen und unsere digitale Zukunft gestalten, so die Experten von LBBW AM. ...

