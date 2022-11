Weiterentwicklung von 4D-/5D-Modellen und Ergänzung durch Kosten- und Leistungsmanagement vereinfachen die Realisierung modellbasierter Bauprojekte

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab die Weiterentwicklung seiner Baumanagementlösung durch Verbesserungen von SYNCHRO 4D und die Ergänzung durch die Anwendungen SYNCHRO Cost und SYNCHRO Perform bekannt. Die neuen Verbesserungen und die Erweiterung des Portfolios ermöglichen es Baufirmen, die Art und Weise der Planung, Verwaltung und Ausführung ihrer Projekte zu verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221110006079/de/

Virtueller Bau, Planung und modellbasierte Arbeitsabläufe von der Baustelle bis ins Büro. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

"Mit SYNCHRO hat The Lane Construction Corporation Zugriff auf alle unsere Daten auf Projektebene. Unser Außendienst- und Unternehmensmanagement sowie die Führungskräfte, die sie anleiten, haben jetzt über SYNCHRO zeitnah Zugriff auf wichtige Geschäftsinformationen", so Andy Kaiyala, ehemaliger Vice President of Bid Development bei The Lane Construction Corporation. "Der Zugang zu diesen Informationen trägt dazu bei, die vorausschauende Entscheidungsfindung zu verbessern. Unsere Branche hat sich viel zu sehr auf rückwärtsgewandte Berichte und Analysen verlassen. Es ist Zeit, in die Zukunft zu blicken und den Weg zum Erfolg zu planen. SYNCHRO hilft uns, einen Plan zu erstellen, auf den wir uns verlassen können."

SYNCHRO 4D bietet jetzt eine erweiterte 4D-/5D-Modellerstellung mit modernsten Werkzeugen zum Aufteilen von Modellen, um baubare Komponenten zu erstellen, für die Zuweisung von Bauattributen zum Modell, Mixed-Reality-Modellierung, Platzierung von Baugeometrie sowie Web- und Mobilzugriff zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team, von Statusaktualisierungen und Fortschrittsberichten von der Baustelle aus. Die Ergänzung mit SYNCHRO Cost hilft Projektteams bei der Überwachung von Budgets und der Verfolgung der finanziellen Entwicklung während der gesamten Vertragslaufzeit durch Unterstützung für die Erfassung mehrerer Verträge, die Verfolgung von Zahlungsanwendungen und die Verwaltung von Änderungsaufträgen, wodurch das finanzielle Risiko minimiert und der Projektgewinn maximiert wird. SYNCHRO Perform ermöglicht die Verwaltung von Bauleistungen, einschließlich der Möglichkeit, tägliche Fortschrittsmengen, Terminkalender, ungeplante Ereignisse, Stundenzettel, Belege und geschätzte Kosten vor Ort zu erfassen, um die kürzeste Bearbeitungszeit für Projektfeedback und Produktivitätseinblicke zu bieten.

Baufirmen sind bestrebt, komplexere Projekte zu realisieren, Ressourcenlücken und Unterbrechungen in der Lieferkette zu beheben und Probleme mit der Datentransparenz zu bewältigen, während sie gleichzeitig versuchen, mehr Aufträge zu erhalten, Risiken zu managen und die Rentabilität zu steigern. Die Weiterentwicklung von SYNCHRO bei der Nutzung von 4D-/5D-Modellen mit Web-Zugriff für die Zusammenarbeit im Team, Leistungsmanagement für die Fortschrittsverfolgung und Berichterstattung sowie Kostenmanagement zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung wird die Art und Weise verändern, wie Projekte geplant und abgewickelt werden mit digitalisierten Arbeitsabläufen zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Führende Baufirmen verwenden 4D-Modelle, um Zeitpläne zu erstellen und zu optimieren und die zeitliche Abfolge und Bereitstellung in einer virtuellen Umgebung zu kommunizieren. Digitale Überprüfungen sind ein zentraler Bestandteil ihres Planungsprozesses, um sicherzustellen, dass die Ressourcen optimiert werden, wodurch Nacharbeit reduziert und die Sicherheit erhöht wird. Mit den Erweiterungen von SYNCHRO 4D werden die Zugänglichkeit und der Wert des 4D-Modells auf mehr Projektbeteiligte ausgeweitet. Die neuen Funktionen verbessern die Kommunikation und Koordination optimierter Pläne und unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie modellbasierte, vor Ort erhobene Daten, um sicherzustellen, dass die Projekte planmäßig verlaufen.

"Bauteams müssen sicherstellen, dass sie sowohl den Zeitplan als auch die Kosten ihrer Projekte unter Kontrolle haben", sagte Rich Humphrey, Vice President, Construction bei Bentley Systems. "Mit der Ergänzung durch SYNCHRO Cost und SYNCHRO Perform werden die branchenführenden 4D-Planungs- und Projektmanagementlösungen von SYNCHRO um weitere Funktionen erweitert, die Bauunternehmern helfen, ihre Kosten zu verwalten und die Planung und Verfolgung von Kosten und Zeitplänen effektiv zu verbinden. Zeit ist Geld und wir wollen, dass Projektteams mit SYNCHRO mehr von beidem sparen können."

SYNCHRO Cost arbeitet mit der modellbasierten Mengenermittlung von SYNCHRO 4D, die eine Modellaufteilung beinhaltet, um baubare Komponenten mit einem Projektstrukturplan und Kostencodes zu generieren, sodass Gutachter schnell und präzise Schätzungen erstellen können. Darüber hinaus kann SYNCHRO Cost Vertragsänderungen kontrollieren und Zahlungsanwendungen vereinfachen, indem es Einzelposten und den Prozentanteil der abgeschlossenen Arbeiten anhand einer Werteliste verfolgt.

SYNCHRO Cost nutzt die Leistungsdaten in SYNCHRO Perform, sodass Projektteams Leistungsdaten vor Ort verwalten und nutzen können und so ein genaues Bild der tatsächlichen Kosten vor Ort erhalten und diese mit den geplanten Kosten und dem Zeitplan vergleichen können, um einen vollständigen Überblick über die Projektleistung bereitzustellen. Diese digitalen Workflows verbinden Büro und Baustelle besser mit Informationen in Echtzeit. Die Ergänzung von Verträgen und Änderungsaufträgen durch beweiskräftige Dokumente und Bilder kann sich bei der Vermeidung von Vertragsstreitigkeiten als wertvoll erweisen.

Durch die tägliche, klare Einsicht in die Verwaltung aller Baustellenressourcen von Mitarbeitenden, Subunternehmern und Ausrüstung, schließt SYNCHRO Perform die Lücken zwischen den Finanzberichtszyklen zum Monatsende. Und da die Projektleitung aufgrund von Verzögerungen bei der Fortschrittserfassung und Fehlern bei der Dateneingabe in ihrer Entscheidungsfindung benachteiligt sein kann, bietet SYNCHRO Perform eine zeitnahe Informationsquelle für alle Leistungsmanagementdaten und -metriken, sodass die Projektleitung den Zustand jedes Projekts kennt. Bauspezifische Funktionen erfassen tägliche Fortschrittsmengen, Terminkalender, ungeplante Ereignisse, Stundenzettel, Belege und geschätzte Personalkosten im Außendienst und versorgen die Projektleitung mit aktuellen Daten, die für fundierte Entscheidungen erforderlich sind.

SYNCHRO unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Hoch- und Tiefbauprojekten und gibt Unternehmen, die auf digitale Lösungen umsteigen, einen Echtzeit-Einblick in die Leistung, Produktivität und den finanziellen Zustand ihrer Projekte, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Projektteams bleiben in Verbindung und arbeiten mit einfachen mobilen und Web-Schnittstellen für Arbeitsabläufe vom Büro bis zur Baustelle zusammen.

Bildunterschrift: Virtueller Bau, Planung und modellbasierte Arbeitsabläufe von der Baustelle bis ins Büro. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

Bildunterschrift: Verwaltung von Bauverträgen, Budgets und Änderungsaufträgen. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

Bildunterschrift: Verwaltung von Leistung, Fortschritten und Ressourcen von Bauprojekten. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

Videounterschrift: Digitales Baumanagement für Hoch- und Tiefbauprojekte.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, für den Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeitende und erwirtschaftet in 186 Ländern einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar.

