Baden-Baden (ots) -Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist hoch: Anfang 2022 hatten laut dem Wohnungslosenbericht der Bundesregierung 263.000 Menschen keine Wohnung. Ein Großteil der Obdachlosen kommt in Notunterkünften unter. Einige Betroffene sind hingegen verdeckt wohnungslos und schlafen bei Freunden oder Verwandten. Rund 37.400 Menschen leben obdachlos auf der Straße. Zu den Ursachen zählen nicht selten Jobverlust, Scheidung oder Krankheit. Zudem fehlt es an bezahlbarem Wohnraum und Hilfsangeboten. Wie geht es obdachlosen Menschen? Was bewegt sie? Was brauchen sie? Wie kann der Weg aus der Obdachlosigkeit gelingen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Endstation Straße? Von Menschen ohne Zuhause" am Freitag, 25. November 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.Die Gäste im "NACHTCAFÉ":Yasmina Filali engagiert sich für Obdachlose in HamburgDie Schauspielerin Yasmina Filali weiß, wie es sich anfühlt, auf sich alleine gestellt zu sein. Sieben Jahre hat sie als Heranwachsende in einem Hamburger Kinderheim verbracht. Heute engagiert sie sich in der Obdachlosenhilfe: "Kein Dach über dem Kopf zu haben und der Letzte auf einer Warteliste zu sein - dieses Gefühl kenne ich", sagt die 47-Jährige.Karo lebte nach Eigenbedarfskündigung in einer GarageWas es bedeutet, sich nach einem langen Arbeitsleben keine Wohnung mehr leisten zu können, erzählt Rentnerin Karo. Die 74-Jährige wurde wegen Eigenbedarfs aus ihrer Kieler Wohnung geklagt und lebte zusammen mit ihren zwei Hunden drei Jahre lang in der Garage von Freunden. "Ich habe versucht, nach außen den Schein zu bewahren", sagt Karo: "Man sollte mir nicht ansehen, dass ich obdachlos war."Harry Pfau gründete eine Foodsharing-BudeErst ging seine Beziehung in die Brüche, dann wurde er alkoholabhängig und schließlich verlor er Job und Wohnung: Harry Pfau lebte 13 Jahre lang auf den Straßen Stuttgarts. Heute verteilt der 61-Jährige Essen an Bedürftige. Er sagt: "Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man entscheidet, ob man untergeht oder noch einen Funken Würde in sich hat und sich das nicht länger antun will."Katja Hübner kümmerte sich um einen ObdachlosenKatja Hübner wollte Würde zurückgeben, als sie sich mit dem Obdachlosen Marc anfreundete. Sie brachte ihm täglich Essen und bemühte sich, eine Unterkunft für den psychisch kranken Mann zu finden. Kurz vor dem Winter wurde er auf ihre Initiative in die Psychiatrie eingewiesen, wo die 53-Jährige ihn weiterhin besuchte: "Ich wollte ihm etwas Gutes tun, aber gegen seinen Willen - eine zweischneidige Sache."Burkhard Hellrung wohnt seit der Trennung von seiner Frau auf dem CampingplatzEigentlich wollte Burkhard Hellrung nur übergangsweise auf dem Campingplatz wohnen, nachdem er sich von seiner Frau trennte. Doch aus der Notlösung wurde ein Dauerzustand. Der Rentner aus Magdeburg kann sich keine Wohnung mehr leisten und bereitet sich jetzt auf einen Winter im Wohnwagen vor. "Die größte Umstellung war für mich das Alleinsein", sagt er.Prof. Dr. Gerhard Trabert kümmert sich in seinem Arztmobil um ObdachloseProf. Dr. Gerhard Trabert kümmert sich seit Jahrzehnten um Menschen in Armut. Für dieses Engagement wurde er bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In einem umgebauten Kleinbus behandelt der 68-jährige Arzt wohnungslose Patient:innen in Mainz. "Der soziale Abstieg reicht inzwischen ganz tief in unsere Gesellschaft hinein", sagt Prof. Trabert."NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf AugenhöheDas "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.Außerdem verfügbar: Podcast "NACHTCAFÉ - Das wahre Leben"Alle zwei Wochen eine neue Folge, abrufbar u. a. unter:ARD Audiothek im iTunes-Store (Apple) (https://itunes.apple.com/de/app/ard-audiothek/id1224607890?mt=8)ARD Audiothek im Google-Play-Store (Android) (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ard.audiothek&hl=de)https://www.ardaudiothek.de/"NACHTCAFÉ: Endstation Straße? Von Menschen ohne Zuhause" am Freitag, 25. November 2022, 22 Uhr im SWR FernsehenOnline auch in der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/nachtcafe/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMjUwOTk0/Auf Youtube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jIJiA4ubCLf6qLE5k5FXSiWeitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-obdachlosigkeitFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, juergen.ruf@SWR.deNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD-Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD-Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5376731