Defiance Silver startet sein nächstes Bohrprogramm auf dem Silber-Projekt Zacatecas in der gleichnamigen Provinz Mexiko. Es baut auf den vorherigen Bohrerfolgen auf und soll rund 400 Meter umfassen.

Defiance Silver: Neues Bohrprogramm in Zacatecas

Defiance Silver (0,015 CAD | 0,11 Euro; CA2447672080)hat das nächste Bohrprogramm auf seinen Silberprojekten in der mexikanischen Provinz Zacatecas angekündigt. Der kanadische Rohstoffexplorer baut dabei auf die guten Ergebnissen aus dem Sommerprogramm, wo man hochgradiges Silbererz, aber auch eine hochgradige Mineralisierung an Gold, Zink und Blei fand. Das Projekt liegt direkt am berühmten Veta Grande-Adernsystem, an dem etliche andere Minen liegen.

Das neue BOhrprogramm soll ...

