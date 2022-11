KOBLENZ (IT-Times) - CompuGroup Medical hat heute eine Akquisition in den USA und Deutschland bekannt gegeben und erwirbt einen Labor-Softwareanbieter und Datenanalytiker. Die CompuGroup Medical SE & CO. KGAA (ISIN: DE000A288904) kündigte heute zwei Übernahmen in den Wachstumsbereichen der datenbasierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...