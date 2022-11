Lesen Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie Verlierer-Aktien erkennen: https://bit.ly/3EwLKs3 Welche Aktien sollten idealerweise auf der Long-Seite nicht in Ihrem Depot auftauchen - Mit einem rein charttechnischen Ansatz finden die Experten von America's Most Wanted Titel, die die Performance zerschießen. Ihre Indikatoren haben dabei in den vergangenen Monaten eine sehr gute Trefferquote bewiesen, bestes Beispiel die Meta-Aktie. 00:00 Einleitung 00:47 Vorgehensweise 01:50 Trendbewegungen 03:24 Meta-Chart 04:49 Netflix-Chart