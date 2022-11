An der Wall Street kündigt sich am Dienstag eine freundliche Handelseröffnung an. Der Dow Jones steigt 30 Minuten vor dem Start um rund 0,4 Prozent. Für den S&P 500 und den Nasdaq Composite geht es ebenfalls leicht nach oben. Positive Impulse kommen aus dem US-Einzelhandelssektor, wo der Elektronikriese Best Buy besser als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Aktien von Best Buy steigen zweistellig. Unter Druck bleiben hingegen die Aktien von Tesla (52-Wochen-Tief) und Zoom Video (Q3-Zahlen). ...

