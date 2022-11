DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte mit Rede von Bundeskanzler Scholz *** 09:00 DE/Süddeutsche Zeitung, Fortsetzung Wirtschaftsgipfel (bis 24.11.), u.a. Reden von Bundesfinanzminister Lindner (15:00) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (17:00) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,7 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,2 zuvor: 46,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 45,2 zuvor: 45,1 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu Titandioxid *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,1 zuvor: 46,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,2 10:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), ao HV 10:50 EU/EU EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November 12:30 DE/Deutscher Städtetag, PK nach Gremiensitzungen zu den Themen Geflüchtete und Energie in Hannover 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 Fußball-WM/Deutschland - Japan (Gruppe E) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 15:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Rede auf Deutschem Baugewerbetag in Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,4 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 54,9 1. Umfrage: 54,7 zuvor: 59,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -5,5% gg Vm zuvor: -10,9% gg Vm 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf Deutschem Baugewerbetag in Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Zyperns Ministerpräsident Anastasiadis, PK nach einem gemeinsamen Gespräch 19:00 DE/Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, Sitzung zum Bürgergeldgesetz *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 1./2. November - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate - EU/Treffen Rat des Europäischen Wirtschaftsraums - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

