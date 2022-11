Peking (ots/PRNewswire) -China hat letzte Woche auf dem 17. G20-Gipfel und dem 29. Treffen der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) eine deutliche Botschaft zugunsten der globalen Entwicklung und der globalen Regierungsführung ausgesendet.Der chinesische Präsident Xi Jinping habe bei seinen Ansprachen auf den multilateralen Treffen und in seinen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs anderer Länder ein starkes Signal ausgesandt, dass China stets den Weltfrieden und die Entwicklung fördern und die internationale Zusammenarbeit vertiefen werde, sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi.Aufrechterhaltung des MultilateralismusWährend seiner sechstägigen Reise nahm Xi an über 30 Veranstaltungen teil. Auf dem G20-Gipfel schlug Xi den Aufbau einer globalen Partnerschaft für den wirtschaftlichen Aufschwung und die Internationale Kooperationsinitiative für globale Ernährungssicherheit vor und unterstützte die Afrikanische Union bei ihrem Beitritt zur G20, der von den Entwicklungsländern positiv aufgenommen wurde.Auf dem Treffen der Wirtschaftsführer der APEC gab Xi bekannt, dass China erwäge, im nächsten Jahr das dritte Belt and Road Forum für internationale Zusammenarbeit zu veranstalten, um der Entwicklung und dem Wohlstand des asiatisch-pazifischen Raums und der Welt neue Impulse zu verleihen.Förderung der regionalen EntwicklungDie Reise nach Indonesien war Xis erster Auslandsbesuch seit dem 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas. Bei seinen Reisen nach Indonesien und Thailand wurde ein wichtiger Konsens über das Streben nach dem Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft erreicht.Xi vereinbarte außerdem mit den Staats- und Regierungschefs der Philippinen, Singapurs, Bruneis und anderer Nachbarländer, die gutnachbarschaftliche Freundschaft weiter zu festigen, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu vertiefen und stabilere und stärkere bilaterale Beziehungen aufzubauen.Beziehungen zwischen China und den USA auf den richtigen Kurs auf den Weltfrieden bringenXi traf in Bali persönlich mit US-Präsident Joe Biden zusammen, wo sie einen offenen und ausführlichen Meinungsaustausch über wichtige Themen in den Beziehungen zwischen China und den USA sowie über den Weltfrieden und die weitere Entwicklung führten.Xi wies darauf hin, dass der derzeitige Zustand der Beziehungen zwischen China und den USA nicht den grundlegenden Interessen der beiden Länder und Völker und auch nicht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft entspreche.China und die USA müssten sich ihrer Verantwortung für die Geschichte, für die Welt und für die Menschen bewusst zeigen, den richtigen Weg finden, um in der neuen Ära miteinander auszukommen, ihre Beziehungen auf den richtigen Kurs bringen und sie zum Nutzen der beiden Länder und der Welt als Ganzes nutzen, um den Weg zu einem gesunden und stabilen Wachstum einzuschlagen, sagte Xi.https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-setzt-sich-auf-g20-gipfel-und-apec-treffen-fur-globales-wachstum-und-governance-ein-301685204.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5376890