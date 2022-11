EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Payment A1M SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen



22.11.2022 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Deutsche Payment A1M SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Mit der Verbriefung der neuen Aktien wurde die im September 2022 beschlossene Kapitalerhöhung um EUR 83.799 auf EUR 1.750.466 erfolgreich abgeschlossen. Berlin, 22. November 2022 - Deutsche Payment A1M SE hatte am 22. September die Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Durch die Ausgabe von 83.799 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, die nun in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden, erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.666.667 um EUR 83.799 auf EUR 1.750.466. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt, die Ausgabe erfolgte mit einem Aufschlag von 4,7 % gegenüber dem Börsenkurs (EUR 17,10 am 22. September) zum Preis von EUR 17,90 je Aktie. Durch die Kapitalerhöhung kann Deutsche Payment die Eigenkapitalbasis zum weiteren Ausbau der operativen Tätigkeit und zur erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie um rund EUR 1,5 Mio. stärken. Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations) Telefon: +49 (0)30 652121346 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, Unternehmen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, innovative und kostenoptimierte Payment-Lösungen, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden, zur Verfügung zu stellen. Bei unseren Lösungen und unserer Beratung legen wir besonderen Wert auf Kundenorientierung und positive Kundenerfahrungen. Mehr Informationen unter https://deutsche-payment.com/

22.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com