BVB Aktie im Fokus - Jahreshauptversammlung lässt Anleger aufhorchen

Die BVB Aktie notiert am Dienstagvormittag im Vergleich zum Vortag mit 3,50 Euro je Anteilsschein nahezu neutral. Trotz der sportlichen Winterpause könnte es Impulse für die Aktie geben. Am Monat hatte Geschäftsführer Watzke auf der Jahreshauptversammlung tiefe Einblicke in die Corona-Zeit gegeben.

Abhängig bleibt die Kursentwicklung nicht zuletzt auch von dem Verlauf der traditionellen Aktienmärkte. Der DAX 40 muss sich nach wie vor in einem komplexen makroökonomischen Spannungsfeld behaupten. Krisenmodus hält an - Nachwehen der Corona-Pandemie macht BVB zu schaffen "Wir haben drei Jahre im Krisenmodus agieren müssen. Und diese Krise hält an.", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Jahreshauptversammlung am Montag. Vor allem die Corona-Pandemie stellte für den BVB eine besonders große Herausforderung dar. Zahlreiche Spiele mussten in diesem Zusammenhang vor leeren Rängen ausgetragen werden. "Das war für uns die größte Herausforderung seit der Beinahe-Insolvenz", sagte Watzke.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.