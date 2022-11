DJ PTA-News: Hercules Sägemann AG: Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lüneburg (pta027/22.11.2022/15:30) - Hercules Sägemann AG, Lüneburg

Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXQ ISIN: DE000A0MFXQ0

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung

Zu der im Bundesanzeiger am 14. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 10:00 Uhr

ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin New-York Hamburger-Gummi Waaren Compagnie AG, Lüneburg (Antragsteller) fristgemäß am 16. November 2022 eingegangen.

Die Tagesordnung wird - unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 - gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Antragstellers um die folgenden neuen hiermit bekannt gemachten Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt.

TOP 9 - Abwahl der in der Hauptversammlung am 29.12.2021 gewählten Mitglieder Herr Florian Hans und Herr Oliver Detjen Begründung: Beide Herren sind aus dem Unternehmen der Antragstellerin ausgeschieden und nehmen ihre Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrates der Hercules Sägemann AG nicht mehr wahr. TOP 10 - Neuwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat ist gemäß § 95, 101 AktG zusammenzusetzen. Er besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind. Frau Aliena Niemack, Hamburg, Kauffrau Herr Anatolij Moor, Hamburg, Maschinen- und Anlagenführer werden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Rest der Amtszeit für die gemäß § 103 Abs. 1 AktG abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt.

Lüneburg, den 16. November 2022

Hercules Sägemann AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Hercules Sägemann AG Adresse: Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hercules Sägemann AG E-Mail: info@hercules-saegemann.de Website: www.hercules-saegemann.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1669127400132 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2022 09:30 ET (14:30 GMT)