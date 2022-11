Bei Sto legt der Umsatz nach drei Quartalen um 13,2 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro zu. Im dritten Quartal gibt es ein Plus von 11,6 Prozent auf 493,2 Millionen Euro. Die Analysten von Montega hatten mit 487 Millionen Euro gerechnet. Höhere Kosten in der Beschaffung drücken auf die Zahlen. So geht die Rohertragsmarge nach drei Quartalen von 52,5 Prozent ...

