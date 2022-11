Die in den vergangenen Monaten deutlich gestiegenen Kosten für Material, Transport und Energie machen vielen Unternehmen schwer zu schaffen. Gerade dann, wenn es nicht direkt möglich ist, auf der anderen Seite im selben Ausmaß die Preise zu erhöhen. Die sich langsam aber sicher dem Ende nähernde Quartalssaison hat dieses Phänomen in etlichen Fällen noch einmal verdeutlicht. Auch der Leiterplattenhersteller AT&S musste in der ersten Novemberhälfte seine Jahresprognose etwas nach unten schrauben. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 rechnen die Österreicher damit, dass das bisherige Umsatzziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...