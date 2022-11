Airbnb: Keine Entlassungen geplant & Was passiert nach der Erholungsrally beim DAX

Werbung





Der Wohnungsvermittlungskonzern Airbnb schließt eine Entlassungswelle - anders als derzeit in der Techbranche - aus. Durch die Lockerungen der Covid-Maßnahmen im laufenden Jahr verbuchte der Konzern im vergangenen Quartal einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar und einen ordentlichen Gewinnschub. Dennoch blickte der Konzern verhalten dem Jahresende entgegen. Begründet durch den starken Dollar, wurde ein Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Doch eine Entlassungswelle sei nicht geplant. Konzernchef Chesky wies darauf hin, dass die letzten großen Entlassungen im Jahr 2020 aufgrund der Covid-Pandemie stattfanden. Seither hatte man weniger Plätze aufgebaut, der Konzern sei diszipliniert und effizient.







Der DAX© konnte mit einer Erholungsrally von ca. 20% vom Septembertief aus beeindrucken. Auch in der aktuellen Ausgabe unseres Daily-Trading blickt Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse auf die aktuelle Situation beim deutschen Leitindex. Was es aus technischer Sicht zu beachten gilt und welche Marken Marktteilnehmer besonders beachten sollten, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.







