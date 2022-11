Die Nachwirkungen des Kapitalmarkttages sind eindeutig positiv un dbringen heute ein Kursplus von über 6 %. Bis 2025 wird sich der Umsatz rd. verdoppeln auf 10 bis 12 Mrd. €. 11 bis 13 % operative Marge sollten einen Gewinn je Aktie in der Mitte der Prognosespanne um 19 € möglich machen. Das wäre KGV 10. Neues Allzeithoch in Sichtweite mit weiterer Perspektive Richtung 260 €.



Im nächsten Aktionärsbrief geht es um Cybersecurity. In den letzten Monaten haben die M&A-Transaktionen im Sektor Fahrt aufgenommen. Wer sind nächsten Kandidaten? Bei Formycon brodelt schon wieder die Gerüchteküche und bei PNE geht es um ein potenzielles Gebot.



Volker Schulz





