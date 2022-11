Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) hat jetzt alle Informationen rund um das Rückkaufabgebot der 5,250%igen Anleihen mit Fälligkeit 2042 herausgegeben. Einzelne Analysehäuser reagieren mit unterschiedlichen Bewertungen. Und auch der Kurs reagiert selbstverständlich auf die Neuigkeiten. So teilte Barrick Gold am Montag mit, dass es nach Ablauf des Angebots für seine benannten Anleihen am 18. November einen Kapitalbetrag von 322,7 Millionen USD angedient hat. Dabei belief sich der Gesamtbetrag für die ...

