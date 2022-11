Prodapt, ein weltweit führender Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Managed Services, der sich ausschließlich auf den Connectedness-Sektor fokussiert, ist Gewinner des Salesforce Partner Innovation Award in der Kategorie "Communications". Die prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die Beiträge von Prodapt zu Salesforce-orientierten digitalen Transformationsprogrammen und zur Entwicklung spezifischer Lösungsbeschleuniger für die Kommunikationsbranche.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005358/de/

Prodapt is the winner of the Salesforce Partner Innovation Award 2022 in the Communications category (Graphic: Business Wire)

In jedem Jahr werden durch die Salesforce Partner Innovation Awards die bedeutendsten von Salesforce Partnern in den Clouds, in unterschiedlichen Branchen und dem breiteren Partnerprogramm geleisteten Beiträge gewürdigt darunter etwa Beratungsfirmen, Digital-Agenturen, Wiederverkäufer und ISV-Partner (Independent Software Vendor). IDC, ein globaler Anbieter von Marktinformationen und Beratungsdiensten für die IT-, Telekommunikations- und Verbrauchertechnologie-Märkte, ermöglichte und beurteilte die Nominierungen.

Prodapt erreichte seine Nominierung im Bereich der CRM-Transformation (Customer Relationship Management) von Fiber Network Delivery zur Unterstützung einer Vielzahl neuer Geschäftsmodelle. Die Auszeichnung liefert eine Bestätigung für die ständigen Bemühungen von Prodapt, einen Mehrwert für seine globalen Kunden durch Beschleunigung seiner Transformationsbestrebungen zu schaffen.

"In der heutigen Welt starker Konkurrenz, hoher Volatilität der Kundenstruktur und wirtschaftlicher Unsicherheit sind Spitzenleistungen im Bereich der Innovation zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal geworden. Der Partner Innovation Award in der Kategorie "Communications" bedeutet, dass unsere Erfolgsbilanz durchgängige CRM-Transformationen ermöglicht, die bessere Geschäftsergebnisse liefern, indem sie unser fundiertes Branchenwissen nutzen", so Smita Katariya Vice President von Prodapt.

"Die Salesforce Partner Innovation Award Gewinner, wie etwa Prodapt, unterstützen die Kunden, schneller zu wachsen und in dieser neuartigen digitalen Wirtschaft neue Kunden zu erreichen", so Tyler Prince, Executive Vice President, Alliances Channels bei Salesforce. "Salesforce Partner sind wesentlich, um die digitale Transformation zu ermöglichen und den Kundenerfolg voranzutreiben."

Weitere Details über die Salesforce Partner Innovation Awards finden Sie unter https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-2022-partner-innovation-award-winners/

Salesforce und andere gehören zu den Marken der Salesforce.com, Inc.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende EXKLUSIVE Akteur im Bereich vertikale Vernetzung (Connectedness), der globale Unternehmen bedient, die letztendlich danach streben, Personen zu vernetzen.

Prodapt ist stolz auf seine langjährigen Kundenbeziehungen und wurde von seinen Kunden stets als wertvoller Partner anerkannt. Prodapt bedient weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Internet, Medien und Unterhaltung, wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Latin America, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT und Deutsche Telekom und viele andere.

Bei Prodapt handelt es sich um einen "Great Place to Work". Das Unternehmen beschäftigt über 5000 Mitarbeiter in 32 Ländern in Nord- und Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Es ist Teil des 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005358/de/

Contacts:

Manian Sivaramakrishnan

Head Enterprise Marketing

maniannagasubra.s@prodapt.com