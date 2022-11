Tagesausblick für 23.11.: DAX - Bullen bleiben am Drücker!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Auch heute gab es keine signifikanten Impulse für die Aktienmärkte und so schlossen DAX, CAC40 und EuroStoxx50 zwar im grünen Bereich, verharrten allerdings noch in der Range der zurückliegenden Tage. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen und am Freitag wird nur ein verkürzter Handel in New York stattfinden. Dass im Fed-Protokoll, dass morgen veröffentlicht wird, eine überraschende Botschaft steckt ist wenig wahrscheinlich. Somit ist weiterhin mit einer ruhigen Woche zu rechnen.

Wenig Bewegung war heute auch an den Anleihemärkten zu beobachten. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen setzte sich unterhalb der 2%-Marke fest. Bei vergleichbaren US-Papieren sank die Rendite unter 3,8 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich nach den deutlichen Verlusten der Vortage heute eine Stabilisierung. Der Goldpreis fing sich bei rund 1.740 US-Dollar. Der Preis für ein Feinunze Silber verbesserte sich gar auf über 21 US-Dollar. Auch der Ölpreis präsentierte sich heute freundlich und legte um rund zwei Prozent zu. Gestern kursierten Meldungen wonach die OPEC eine Erhöhung der Fördermenge für möglich hält. Daraufhin sackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 82,50 US-Dollar ab. Das Dementi ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Daraufhin kletterte der Ölpreis zurück auf 87,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Fresenius profitierte von positiven Analystenkommentaren und stieg über die Widerstandsmarke von EUR 24,40. Die Deutsche Lufthansa erhält einen Blick in die Bücher der Nachfolger-Airline von Alitalia, Ita Airways. Unter der italienischen Vorgängerregierung wurde zunächst nur mit dem US-Fonds Certares über einen Verkauf verhandelt. Die Gespräche wurden inzwischen ohne Ergebnis abgebrochen. Nun könnte die deutsche Airline einen zweiten Anlauf wagen. Der Immobilienkonzern TAG Immobilien rechnet für 2023 mit einem Rückgang des Gewinns und plant die Streichung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Die Aktionäre quittieren die Nachricht mit einem Kursabschlag von über acht Prozent. Der Großaktionär Cevian hat die Beteiligung an ThyssenKrupp auf unter 1 Prozent reduziert. Der Finanzinvestor hatte zeitweise knapp 20 Prozent an dem Industriekonzern. Der nahezu komplette Abschied belastete heute den Aktienkurs. So sank die ThyssenKrupp-Aktie zeitweise auf 5,08 Euro.

In den USA starteten unter anderem Agilent Technologies, Chevron, Cisco Systems und Verizon mit deutlichen Aufschlägen in den Handel. Die Aktien von DocuSign, Lucid und PayPal setzen ihren jeweiligen Abwärtstrend derweil fort. Zoom Communications brach nach schwachen Quartalszahlen zweistellig ein.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Wichtige Termine

Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite, November), vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), vorläufig

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW46

USA: Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November, endgültig

USA: Eigenheimabsatz, Oktober

Fed veröffentlicht das Protokoll der Zinssitzung vom 1. und 2. November 2022

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.500/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100/14.200 Punkte

Der DAX startete mit einem Sprint auf 14.500 in den Handelstag. Im weiteren Verlauf ging den Bullen allerdings die Puste aus und so pendelte der Leitindex zwischen 14.380 und 14.450 Punkte. Die Bullen bleiben jedoch weiter am Drücker. Mit einem Ausbruch über 14.450 Punkte könnten weitere Kaufsignale generiert werden und die Aufwärtsbewegung eine neue Dynamik bekommen. Zielkurs wäre in diesem Fall das Junihoch von 14.700 Punkten. Unterstützung findet der Leitindex bei 14.200 Punkten. Unterhalb dieser Marke könnte es kurzfristig zu einer Konsolidierung bis 13.920 Punkte kommen.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2021 - 22.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2014 - 22.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

