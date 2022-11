EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Katjes Greenfood platziert erfolgreich Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren



22.11.2022 / 17:59 CET/CEST

Katjes Greenfood platziert erfolgreich Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren Düsseldorf, 22. November 2022 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat im Rahmen der heute planmäßig beendeten Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) ein Volumen von 20 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist bereits für den 23. November 2022 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. November 2022. Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot unter: https://katjesgreenfood.de/investors/ Kontakt

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11

