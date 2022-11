Hamburg (ots) -Als "Draco Malfoy" wurde Tom Felton, 35, mit der Harry-Potter-Reihe zum Kinderstar, danach verfiel er der Drogensucht, wie er im Gespräch mit dem stern erzählt. "Das vermehrte Alkoholtrinken war ein Symptom dafür, dass es mir nicht gut ging. Aber nicht der Auslöser. Die Menschen in meinem Umfeld merkten, dass ich Hilfe brauchte."Felton wurde mehrfach in Entzugskliniken eingewiesen. Zunächst wehrte er sich. "Irgendwann verstand ich, dass es okay ist, sich nicht okay zu fühlen. Und dass es okay ist, darüber zu sprechen. Dass ich mich nicht immer toll fühlen muss, weil alle mir sagen, was für ein glückliches Leben ich doch führe", sagt er.Mittlerweile hat er einen Weg gefunden, mit seinen psychischen Problemen, die er mit Drogen betäubte, umzugehen. Neben seiner Hündin Willow stand ihm seine gute Freundin und Schauspielkollegin Emma Watson zur Seite. "Wir kennen uns schon sehr lange und haben ein großes Verständnis füreinander, sie ermutigt einen immer." Sie sei einer der Gründe, warum er kürzlich seine Autobiografie "Jenseits der Magie" veröffentlicht habe.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5376862