Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, ist von der Detroit Free Press als Top-Arbeitgeber in Michigan im Jahr 2022 ausgezeichnet worden und belegt Platz 26 in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen.

Die alljährlich vergebenen Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber der Detroit Free Press (Detroit Free Press Top Workplaces) zollen Unternehmen mit Sitz in Michigan Anerkennung, in deren Arbeitskultur der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Anerkennung beruht auf dem Feedback der Mitarbeiter, die von Energage LLC, einem Technologiepartner für Mitarbeiterengagement, befragt wurden. In der vertraulichen Umfrage wurden 15 zentrale Aspekte der Unternehmenskultur ausgewertet, die für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind, darunter unter anderem Ausrichtung, Ausführung und Verbindung.

"Angesichts unserer tiefen Verwurzelung im Großraum Detroit ist es eine Ehre, als einer der Top-Arbeitgeber in Michigan anerkannt zu werden, denn wir fördern kontinuierlich eine Kultur und Gemeinschaft, in der sich unsere Mitarbeiter entfalten können", sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage Logistics. "In unserem Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt und daher sind wir stolz darauf, dass wir unseren Teammitgliedern einen Arbeitsplatz anbieten, an dem sie so sein können, wie sie sind und ihr persönliches und berufliches Wachstum und Wohlbefinden im Vordergrund unserer Arbeit steht, um die Lebensmittelversorgungskette neu zu gestalten."

Als für die globale Lebensmittelversorgungskette entscheidendes Unternehmen setzt sich Lineage fortwährend für die Förderung einer Kultur ein, in der die weltweite Belegschaft kontinuierlich motiviert und inspiriert zur Ernährung der Welt beiträgt. Das Unternehmen startete kürzlich die Initiative "War for Talent" mit dem Ziel, den Rekrutierungsprozess zu verbessern, attraktive Gehälter zu bieten und die Mitarbeiter mit dem für den Erfolg notwendigen Handwerkszeug auszustatten.

"Wir hören unseren Teammitgliedern zu und finden stets Wege, um sicherzustellen, dass sie bei Lineage berufliche Erfüllung finden. Ein Bereich, auf den wir uns in den letzten Jahren stark konzentriert haben, ist die Entwicklung", sagte Sean Vanderelzen, Chief Human Resources Officer von Lineage Logistics. "Die Entwicklung ist entscheidend bei Lineage, da wir grundsätzlich davon überzeugt sind, dass sie den Teammitgliedern nicht nur hilft, ihre Ziele zu erreichen, sondern auch mit dem Unternehmen zu wachsen. Dazu haben wir das Schulungsprogramm ‚Leading in the Lineage Way' ins Leben gerufen, um unseren Führungskräften auf allen Ebenen zu helfen, ihre Fähigkeiten weiter zu optimieren, einschließlich der Entwicklung von Teammitgliedern und zentraler Kompetenzbereiche mit Blick auf die Führung."

Lineage setzt die Suche nach begabten Mitarbeitern fort Talenten mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Erfahrungen mit Interesse an einer Beschäftigung bei Lineage in einer für das Unternehmen entscheidenden Phase, in der es weiter wächst und eine Wirkung erzielt mit Blick auf das Ziel, die Lebensmittelversorgungskette zu transformieren, um Verschwendung zu verhindern und zur Ernährung der Welt beizutragen. Um mehr über die spannenden Karrieremöglichkeiten bei Lineage Logistics zu erfahren, besuchen Sie bitte www.lineagelogistics.com/careers.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Lineage verfügt über branchenweit führende Expertise bei logistischen End-to-End-Lösungen, ein konkurrenzloses Netzwerk von Immobilien und entwickelt und nutzt innovative Technologien. Dadurch wird die Vertriebseffizienz gesteigert, die Nachhaltigkeit gefördert, die Verschwendung in der Lieferkette minimiert und vor allem als Visionary Partner von Feeding America die Ernährungssituation in der Welt verbessert. In Würdigung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2022 aufgeführt, als ein "US Best Managed Company" im Jahr 2022 und als Nr. 17 der CNBC Distruptor 50-Liste 2021 benannt, als Nr. 1 der "Data Science"-Unternehmen eingestuft und auf Platz 23 der "The World's Most Innovative Companies"-Liste von Fast Company im Jahr 2019 geführt sowie in die "Change the World"-Liste von Fortune im Jahr 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Energage

Making the world a better place to work together.TM Energage ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das Organisationen dabei hilft, Mitarbeiterfeedback in nützliche Business Intelligence und glaubwürdige Arbeitgeberanerkennung durch Top Workplaces zu verwandeln. Anknüpfend an eine 16 Jahre währende Kulturforschung und den Ergebnissen von 27 Millionen befragten Mitarbeitern aus mehr als 70.000 Unternehmen, liefert Energage den präzisesten Wettbewerbsvergleich, den es gibt. Mit dem Zugang zu einer einzigartigen Kombination aus patentierten Analytiktools und fachkundiger Beratung stehen die Kunden von Energage an der Spitze des Wettbewerbs mit einer engagierten Belegschaft und der Möglichkeit, Anerkennung für ihren Kulturansatz zu erhalten, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Um weitere Informationen zu erhalten oder Ihr Unternehmen zu nominieren, besuchen Sie energage.com oder topworkplaces.com.

