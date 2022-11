Der DAX hat am Dienstag seine leichten Verluste vom Wochenstart fast wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex war am Vormittag auf den höchsten Stand seit Anfang Juni geklettert und schloss in einem freundlichen Umfeld 0,29 Prozent höher bei 14.422,35 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,28 Prozent auf 25.619,36 Zähler zu. Potenzielle Treiber für den Aktienmarkt waren am Dienstag allerdings Mangelware. Sie könnten auch im weiteren Wochenverlauf ausbleiben, denn in den USA findet ...

