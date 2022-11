Nach Angaben der Commerzbank will die Londoner Metallbörse LME die Überwachung des Nickelhandels verschärfen, nachdem der Preis letzte Woche unter massiven Schwankungen gelitten hat.Aufgrund der hohen Volatilität des Nickelpreises sind Bedenken geäußert worden, wie effektiv der Nickel-Handel an der LME ist. Noch letzten Wochenbeginn stieg der Preis aufgrund einer Angebotssorge, doch genauso schnell fiel der Preis auch wieder. Darum will die Londoner Metallbörse die Überwachung des Nickelhandels verschärfen. Anders sah es in der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...