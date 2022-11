Die Sektkorken knallen heute bei Adobe. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund zwei Prozent aus. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 328,91 USD. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Adobe-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sieben Prozent. Bei 350,97 USD liegt dieser obere Wendepunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...