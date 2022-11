Vom 17. bis 19. November besuchte eine Delegation aus Bermuda den Comer See in Italien, um Bermuda bei Privatkundenanwälten aus aller Welt als erstklassiges Domizil für High-Net-Worth-Dienstleistungen zu bewerben. Die BDA wurde von CEO David Hart und dem unabhängigen Board Member Andrea Jackson vertreten. Auch hochrangige Vertreter von Butterfield, Carey Olsen, Conyers, Harbour International, Meritus Trust und Quadrant Advisors waren anwesend.

Bermuda representatives (from left) Alec Anderson, Quadrant Advisors; Lorinda Gazzard, Butterfield; Keith Robinson, Carey Olsen; Randall Krebs, Harbour International Trust Company; Scott Pearman, Conyers; Craig W. MacIntyre, Conyers; David Hart, BDA; Andrea Jackson, BDA; Michael Neff, Butterfield; Kevin Dallas, Butterfield; Nir Sadeh, Butterfield; Jeffrey P. Elkinson, Conyers; Gina Pereira, Meritus Trust. (Photo: Business Wire)

David Hart erklärte: "Der Hauptzweck der BDA hier auf dem International Private Client Forum, das in Zusammenarbeit mit Butterfield ausgerichtet wird, besteht in der Verbreitung der Botschaft von Bermudas Sicherheit und Stabilität als erstklassiges Land, das ausländische Direktinvestitionen ins Land holt und willkommen heißt. Neben der BDA ist auch eine große Delegation aus Bermuda anwesend, darunter führende Fachleute aus den Bereichen Recht, Bankwesen und Vermögensverwaltung, die allesamt umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von vermögenden Privatpersonen und Familien aufweisen und zu den führenden Vertretern der Privatvermögensindustrie gehören."

Michael Neff, Managing Director von Butterfield für Bermuda und International Wealth, hieß die Delegierten zu dem dreitägigen Forum mit Podiumsdiskussionen, Roundtable-Gesprächen und Workshops willkommen. Keith Robinson, Partner bei Carey Olsen Bermuda und Leiter des Teams für Rechtsstreitigkeiten auf Bermuda, hielt eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Drafting Carefully: Planning Lessons Learned from Recent Cases" und der Director von Conyers, Scott Pearman, nahm an einer Roundtable-Diskussion zum Thema "Criminal Enforcement: Our Shifting Role" teil.

Die Teilnahme Bermudas am wichtigsten Treffen von Anwälten für Privatkunden der Welt baut auf drei großen Präsenzveranstaltungen für vermögende Privatkunden auf, die in diesem Sommer nach Bermuda zurückkehrten, die ersten seit 2019.

In Zusammenarbeit mit Butterfield hat die BDA am 28. und 29. Juni die Veranstaltung "Private Client Exchange Bermuda 2022" gesponsert. Die Veranstaltung war ausverkauft und führte etwa 50 der weltbesten Anwälte in das St. Regis Bermuda Resort.

Im Rahmen unseres Engagements für Bermudas Branche der High Net Worth Services sponserte die BDA im Juni und Juli zwei weitere Präsenzveranstaltungen für internationale Trusts und Privatanleger. Diese Veranstaltungen zogen nicht nur weltweit führende Vertreter der Treuhand- und Rechtsbranche an, die auf der Insel wichtige aktuelle Themen und bewährte Praktiken diskutierten, sondern sie hatten auch eine unmittelbare wirtschaftliche Auswirkung durch Unterkunft, Transport, Essen und Trinken, Einzelhandel und Erholung, die auf über eine halbe Million Dollar geschätzt wurde und etwa 240 Arbeitsplätze förderte.

Wenn Sie mehr über den Sektor der High Net Worth Services auf Bermuda erfahren möchten, kontaktieren Sie Korrin Lightbourne, Senior Business Development Coordinator unter info@bda.bm oder +1 441 292 0632.

