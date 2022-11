Beijing (ots/PRNewswire) -Die Vereinbarung sieht vor, dass QatarEnergy jährlich 4 Millionen Tonnen LNG an Sinopec liefern wird und die beiden Seiten eine integrierte Zusammenarbeit beim Erweiterungsprojekt des nördlichen Gasfeldes durchführenChina Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") und QatarEnergy haben einen langfristigen Verkaufs- und Abnahmevertrag für Flüssigerdgas (LNG) für die jährliche Lieferung von vier Millionen Tonnen LNG an Sinopec unterzeichnet. Beide Parteien werden am Nordfeld-Erweiterungsprojekt ("das Projekt") von QatarEnergy zusammenarbeiten.Der langfristige Verkaufs- und Abnahmevertrag bezüglich der Lieferung von LNG mit einer Laufzeit von 27 Jahren ist ein wichtiger Teil der integrierten Zusammenarbeit beider Seiten. Die Vereinbarung wurde vom Vorsitzenden von Sinopec, Ma Yongsheng und von S. E. Saad bin Sherida Al-Kaabi, Staatsminister für Energieangelegenheiten, President und CEO von QatarEnergy während einer Online-Zeremonie offiziell unterzeichnet.China und Katar pflegten eine freundschaftliche und enge Beziehung und bauten gleichzeitig Synergien im Energiesektor auf, sagte Ma Yangheng. Das gesunde Maß an Diplomatie schafft ein gutes Umfeld für beide Seiten, um die Zusammenarbeit ständig zu vertiefen."Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung stimmt mit der Einhaltung der umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen, sicheren und nachhaltigen Entwicklung von Sinopec überein", sagte Ma. "Die Lieferung von LNG wird dazu beitragen, die Nachfrage nach Erdgas auf dem chinesischen Markt zu decken, aber auch den chinesischen Energiemix weiter zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der Energieversorgung verbessern.""Wir freuen uns über diese Vereinbarung, welche die hervorragenden bilateralen Beziehungen zwischen China und Katar weiter stärken wird", erklärte S. E. Al-Kaabi. "Die Vereinbarung wird dazu beitragen, Chinas wachsenden Energiebedarf zu decken. Diese Zusammenarbeit, die sich über verschiedene Bereiche erstreckt und über einen Zeitraum von 27 Jahren vereinbart wurde, ist ein Meilenstein der Zusammenarbeit der beiden Seiten.Die Inbetriebnahme des Projekts zur Erweiterung des nördlichen Gasfelds ist für 2026 geplant. Dieser Vertrag ist der zweite langfristige LNG-Verkaufs- und Abnahmevertrag und der erste langfristige LNG-Verkaufs- und Abnahmevertrag für das Projekt, der von Sinopec und QatarEnergy unterzeichnet wurde.Weitere Informationen finden Sie auf Sinopec (http://www.sinopec.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinopec-und-qatarenergy-haben-einen-langfristigen-lng-vertrag-unterzeichnet-301685583.htmlPressekontakt:PR Team of Sinopec,zixuanz@outlook.comOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76523/5377037